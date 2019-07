Sassuolo, è fatta per Obiang: i dettagli dell’accordo con il West Ham

Rinforzo di spessore per il Sassuolo. Trovato l’accordo con il West Ham per Pedro Obiang: le ultimissime notizie

E’ fatta per il ritorno in Italia di Pedro Obiang. Il centrocampista classe ’92 lascerà il West Ham e farà ritorno nel Bel paese a 4 anni di distanza dall’ultima esperienza con la Sampdoria.

Secondo Sky Sport, il Sassuolo ha trovato l’intesa sulla base di 8 milioni più bonus. Domenica il giocatore tornerà in Europa (è in Cina per la tournée estiva) e poi firmerà l’accordo con i neroverdi.