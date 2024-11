Sassuolo, Grosso recupera diversi elementi importanti

Il Sassuolo può contare sulla pausa delle Nazionali per recuperare pedine fondamentali per Fabio Grosso

La sosta non poteva arrivare in un momento migliore per il Sassuolo. Il club neroverdi ha dovuto affrontare il Sudtirol con una formazione molto rimaneggiata a causa delle numerose assenze.

Come spiega www.sassuolonews.net, il tecnico Grosso potrà contare su diversi ritorni dopo la sosta tra cui Cristian Volpato, avendo scontato le due giornate di squalifica per il rosso contro la Juve Stabia.

Tra gli altri sula via del ritorno invece per gli infortunati ci sono Samuele Mulattieri, afflitto da problemi intestinali, così come Janis Antiste che non era stato convocato per lo stesso motivo.

Restano da sciogliere i nodi per quanto riguarda Josh Doig e Andrea Ghion così come per Matteo Lovato, che probabilmente salterà la sfida da ex con la Salernitana ma recupera per la Reggiana.