Sassuolo, guai a dire “Scansuolo”… altrimenti De Zerbi si arrabbia! – VIDEO

Sassuolo, torna la polemica sullo “Scansuolo” dopo la sconfitta con il Torino: De Zerbi non la prende bene… – VIDEO

La polemica è ciclica, nel senso che si ripresenta – puntuale – ogni finale di stagione. Quando, la differenza di motivazioni tra una squadra ormai priva di obiettivi ed una in piena bagarre per il proprio traguardo, genera sovente dei risultati a sorpresa. Uno scenario che in questa stagione sta coinvolgendo in primis il Sassuolo, troppo lontano dalla zona Europa ma al sicuro in ottica salvezza.

E sull’argomento è stato stuzzicato ieri il tecnico neroverde De Zerbi, che in conferenza stampa ha regalato una divertente scenetta definendo “cioccolatai” i fautori di una simile teoria ai danni degli emiliani. Soprattutto dopo la prova offerta al Grande Torino contro i granata i Mazzarri…