Sassuolo, ieri incontro a Cesena con l’agente di Cicâldău (ESCLUSIVA)

Ieri il ds del Sassuolo Giovanni Rossi ha incontrato Pietro Chiodi, agente di Alexandru Cicâldău

Come appreso in esclusiva da Calcio News 24, ieri sera, in occasione della gara tra Francia e Romania valevole per la terza e ultima giornata della fase a gironi dell’europeo under 21, il direttore sportivo del Sassuolo Giovanni Rossi ha incontrato Pietro Chiodi, agente di diversi calciatori rumeni tra cui il gioiellino del Craiova Alexandru Cicaldau.

Il centrocampista classe ’97 è l’erede designato di Stefano Sensi e ieri sera il ds neroverde e l’agente del ragazzo hanno seguito l’intera partita l’uno di fianco all’altro. Nessun problema tra le parti, ovviamente, con il talentuoso regista rumeno che sarebbe ben contento di accettare la nuova sfida. Resta però da trovare un’intesa ragionevole con il presidente del Craiova Sorin Cârțu che ci viene descritto da colleghi rumeni come un personaggio molto particolare, noto per sparare cifre folli per i suoi giocatori più importanti. Il rendimento altissimo che il ragazzo sta avendo all’europeo di categoria non aiuta il Sassuolo, che però con l’incontro di ieri conferma di star avanzando sempre più nella trattativa.