Sassuolo-Inter, streaming e probabili formazioni: dove vederla

Sassuolo-Inter streaming e probabili formazioni: i nerazzurri di Conte sfidano i neroverdi di De Zerbi nel lunch match dell’8ª giornata

L’Inter di Antonio Conte prova a rialzarsi dopo il k.o. nel Derby d’Italia con la Juventus e sfida il Sassuolo di Roberto De Zerbi nel lunch match dell’8ª giornata di Serie A. I nerazzurri sono ora secondi in classifica con 18 punti, uno in meno dei rivali bianconeri, mentre i neroverdi occupano il 15° posto con 6 punti. Sassuolo-Inter: la partita si giocherà domenica 20 ottobre 2019 alle ore 12.30 nello scenario del Mapei Stadium-Città del Tricolore di Reggio Emilia.

La sfida Sassuolo-Inter sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN (Con DAZN 3 partite di Serie A TIM a giornata in esclusiva e tutta la Serie B IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND: abbonati subito!). Gli abbonati potranno seguire la partita in diretta streaming sul pc collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, oppure su smartphone e tablet attraverso l’app DAZN, scaricabile su tutti i device iOS e Android.

Sarà possibile anche seguire la gara sulle moderne smart tv compatibili con l’applicazione o collegando al proprio televisore una console Xbox o PlayStation 4 o un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. I clienti DAZN che hanno sottoscritto l’offerta Sky-DAZN, inoltre, vedranno il lunch match dell’8ª giornata di Serie A anche sul nuovo canale satellitare DAZN1 (numero 209 della piattaforma Sky). Per tutti gli altri clienti DAZN che avessero anche un abbonamento con Sky ci sarà comunque sempre la possibilità di vedere Sassuolo-Inter in tv attraverso la app DAZN, presente sul decoder Sky Q. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Partecipa al sondaggio: quali eventi sportivi guardi in diretta? CLICCA QUI E DICCI LA TUA!

Sassuolo-Inter

Competizione: Serie A 2019/2020

Quando: Domenica 20 ottobre 2019

Fischio d’inizio: ore 12.30

Dove vederla in tv: DAZN – DAZN1 (canale numero 209 della piattaforma Sky)

Dove vederla in streaming: DAZN

Stadio: Mapei Stadium-Città del Tricolore (Reggio Emilia)

Arbitro: Piero Giacomelli (Trieste)



Le probabili formazioni

SASSUOLO – De Zerbi è alle prese con le condizioni non ottimali di Chiriches, rientrato dalla sua Nazionale con un problema muscolare, e con il problema fisico occorso a Gian Marco Ferrari. Difesa dunque da reinventare, con Peluso che passerà al centro accanto a Marlon, Muldur a destra e Toljan dirottato a sinistra. A centrocampo Traoré dovrebbe spuntarla su Locatelli per completare il reparto con Obiang e Duncan. Nel tridente d’attacco si rivedrà dal 1′ Caputo con Berardi e probabilmente Defrel, favorito su Boga e Magnanelli. Se dovesse però giocare quest’ultimo si passerebbe a un 4-3-1-2.

INTER – Problemi legati agli infortuni anche per Conte, che dopo Sensi perde anche D’Ambrosio sulla fascia destra e Alexis Sánchez in attacco. Il tandem offensivo vedrà dunque ancora una volta Lautaro Martínez affiancare Lukaku, con il giovane Sebastiano Esposito pronto a subentrare a partita in corso. In difesa, visto anche l’imminente impegno in Champions League contro il Borussia Dortmund, Bastoni è in vantaggio su Godin per completare la linea a tre con Skriniar e De Vrij. In mediana, infine, a destra agirà Candreva, con Asamoah sulla corsia mancina, Brozovic in regia e Barella e Gagliardini ad agire da mezzali.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Muldur, Marlon, Peluso, Toljan; H. Traoré, Obiang, Duncan; Berardi, Caputo, Defrel. All. De Zerbi

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Gagliardini, Asamoah; Lautaro Martínez, R. Lukaku. All. Conte

Leggi anche GUIDA TV: TUTTE LE PARTITE IN PROGRAMMA