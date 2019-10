Sassuolo Inter: troppa libertà per Brozovic e De Vrij

Brozovic e De Vrij hanno goduto di troppa libertà in Sassuolo Inter. Da loro sono arrivati tanti pericoli

Una delle grosse lacune del Sassuolo vistosi contro l’Inter è stato quello di concedere troppi buchi in mezzo. I neroverdi non sono riusciti a limitare le soluzioni di passaggio verso Lukaku e Lautaro Martinez, per gli ospiti era troppo facile trovare le punte.

Non a caso, Brozovic e De Vrij sono stati i giocatori dell’Inter con più passaggi chiave, 5 in totale. La fase di non possesso del Sassuolo ha funzionato molto male. Lukaku e Lautaro hanno fatto valere così il mismatch fisico contro Marlon e Peluso.