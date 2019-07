Sassuolo, lo scherzetto dell’ex Di Francesco: «Berardi mio pupillo»

Eusebio Di Francesco, allenatore della Sampdoria, ha parlato dell’interessamento per Domenico Berardi del Sassuolo

Domenico Berardi, attaccante del Sassuolo, è finito nel mirino della Sampdoria. Di Francesco ha parlato in conferenza del talento classe ’94 dei neroverdi.

Ecco le sue parole: «Berardi? E’ un mio pupillo. L’ho allenato per cinque anni e sapete in quei cinque anni che numeri ha raggiunto. Sapete la mia stima nei suoi confronti, credo sia uno dei profili giusti per far crescere questa squadra».