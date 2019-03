Sassuolo-Napoli 1-0: risultato e cronaca in diretta live

Sassuolo-Napoli, 27ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Sassuolo e Napoli in campo per il posticipo domenicale delle 18 valido per la 27esima giornata di Serie A. Il Sassuolo ha perso in casa del Milan ma la formazione di Roberto De Zerbi ha fatto un figurone, sfiorando non solo il pari ma anche la vittoria. Il Napoli ha perso lo scontro diretto contro la Juventus e ora è a -19 dai bianconeri (hanno una gara in più) e in settimana ha vinto per 3-0 contro il Salisburgo. De Zerbi dovrà fare a meno del ‘solito’ Marlon ma rinuncerà anche a Sensi, convocato ma non al meglio. Nel Napoli assente il solo Albiol. Out i due portieri titolari per squalifica: non ci saranno Consigli e Meret. Restate collegati per tutti gli aggiornamenti su Sassuolo-Napoli.

Sassuolo-Napoli: tabellino

MARCATORI: 7′ st Berardi (S)

SASSUOLO (4-3-3): Pegolo; Demiral, Ferrari, Peluso; Lirola, Magnanelli, Duncan, Rogerio; Berardi, Djuricic (31′ st Bourabia), Boga. In panchina: Satalino; Lemos, Sernicola, Magnani, Adjapong, Sensi, Locatelli, Odgaard, Di Francesco, Matri, Babacar. Allenatore: Roberto De Zerbi

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Malcuit, Chiriches (1′ st Luperto), Koulibaly, Ghoulam; Ounas (21′ st Younes), Diawara, Allan, Verdi (21′ st Milik); Insigne, Mertens. In panchina: Karnezis, D’Andrea, Hysaj, Maksimovic, Mario Rui, Callejon, Zielinski, Fabian Ruiz. Allenatore: Carlo Ancelotti

ARBITRO: Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo

NOTE: AMMONITI: Ferrari, Pegolo (S); Allan (N)

Sassuolo-Napoli: diretta live e sintesi

31′ – Cambio nel Sassuolo: Bourabia prende il posto di Djuricic.

30′ – Napoli vicino al gol: conclusione dalla distanza di Diawara, palla deviata, ma Pegolo si allunga e manda in angolo.

23′ – Doppio giallo: nervi tesi tra Pegolo e Allan, Manganiello li sanziona entrambi.

21′ – Doppio cambio per Ancelotti: dentro Milik e Younes per Verdi e Ounas.

16′ – Ammonito Ferrari del Sassuolo. Primo cartellino estratto oggi da Manganiello.

8′ – Primo gol nel 2019 per Berardi che non segnava in casa, su azione, da gennaio 2018.

7′ – GOL DEL SASSUOLO! Grandissima azione del Sassuolo, in stile De Zerbi, Duncan arriva sul fondo e mette al centro per Berardi che calcia in porta e trova il gol, nonostante l’intervento disperato di Luperto.

1′ – INIZIA IL SECONDO TEMPO. Ancelotti cambia: Luperto prende il posto di Chiriches.

SINTESI PRIMO TEMPO – Bel primo tempo tra due formazioni che hanno giocato a viso aperto, senza troppi tatticismi. Occasioni da ambo le parti, zero ammoniti e tante emozioni. Partita ferma sullo 0-0 per ‘casualità’ e perché i difensori hanno compiuto dei grandi interventi nei momenti decisivi del match.

45′ – FINE PRIMO TEMPO.

42′ – Grande diagonale difensiva da parte di Malcuit che salva tutto anticipando Djuricic.

38′ – Contropiede del Sassuolo che trova impreparata la difesa del Napoli: Duncan serve sul secondo palo Rogerio che calcia in diagonale e va vicino al gol del vantaggio.

33′ – Ci riprova il Napoli: Ghoulam serve Verdi che penetra in area di rigore e calcia da ottima posizione ma la sua conclusione è alta.

29′ – Bella azione del Napoli che porta alla conclusione Insigne ma Pegolo si distende e respinge.

25′ – Altra straordinaria giocata difensiva da parte di un difensore del Sassuolo, stavolta di Ferrari: intervento in scivolata di Ferrari a salvare su Ounas.

24′ – Schema su calcio d’angolo che porta alla conclusione volante Lirola: gran destro, palla alta.

22′ – Bellissima azione personale di Boga che parte da sinistra, si accentra e calcia sul secondo palo: palla non distante dalla porta difesa da Ospina.

16′ – Tiro-cross di Boga: Ospina è costretto a metterci una pezza.

9′ – Grandissimo salvataggio di Merih Demiral: intervento in scivolata su Mertens, tutto solo contro Pegolo e pronto a calciare in porta!

8′ – Le due squadre giocano a viso aperto, senza grossi tatticismi.

2′ – Gran tiro al volo di Insigne, palla di poco alta sopra la traversa. Il guardalinee però alza la bandierina: l’attaccante era in fuorigioco.

1′ – E’ iniziata la partita.

Diretta live dalle ore 18

Sassuolo-Napoli: formazioni ufficiali

SASSUOLO (4-3-3): Pegolo; Demiral, Ferrari, Peluso; Lirola, Magnanelli, Duncan, Rogerio; Berardi, Djuricic, Boga. In panchina: Satalino; Lemos, Sernicola, Magnani, Adjapong, Sensi, Bourabia, Locatelli, Odgaard, Di Francesco, Matri, Babacar. Allenatore: Roberto De Zerbi

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Malcuit, Chiriches, Koulibaly, Ghoulam; Ounas, Diawara, Allan, Verdi; Insigne, Mertens. In panchina: Karnezis, D’Andrea, Hysaj, Maksimovic, Luperto, Mario Rui, Callejon, Zielinski, Fabian Ruiz, Milik, Younes. Allenatore: Carlo Ancelotti

Sassuolo-Napoli: probabili formazioni e pre-partita

De Zerbi dovrà fare a meno del ‘solito’ Marlon ma rinuncerà anche a Sensi, convocato ma non al meglio. Nel Napoli assente solo Albiol. Out i due portieri titolari per squalifica: non ci saranno Consigli e Meret. De Zerbi dovrebbe puntare sulla formazione migliore ma attenzione alle sorprese perché potrebbe riproporre la difesa a 3 per affrontare al meglio le due punte dal Napoli. Peluso però non è al meglio e potrebbe rimanere in panchina. In mezzo al campo Bourabia potrebbe essere la sorpresa. In avanti ballottaggio Djuricic–Babacar. Ancelotti pensa al turnover dopo le fatiche europee. Ounas e Verdi potrebbero far rifiatare Callejon e Zielinski. Ritorna Insigne in attacco, prenderà il posto di Dries Mertens.

SASSUOLO (4-3-3): Pegolo; Lirola, Demiral, Ferrari, Rogerio; Duncan, Locatelli, Magnanelli; Berardi, Djuricic, Boga. A disposizione: Magnani, Peluso, Lemos, Adjapong, Bourabia, Scamacca, Sensi, Di Francesco, Odgaard, Babacar, Matri, Brignola. Allenatore: De Zerbi

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Malcuit, Chiriches, Koulibaly, Ghoulam; Ounas, Diawara, Fabian, Verdi; Insigne, Milik. A disposizione: Karnezis, Hysaj, Maksimovic, Luperto, Mario Rui, Callejon, Zieliski, Allan, Mertens, Younes. Allenatore: Ancelotti

Sassuolo-Napoli: precedenti

La gara di quest’oggi tra Sassuolo e Napoli sarà la 12esima sfida in Serie A tra le due formazioni. Negli 11 precedenti nel massimo campionato, il Sassuolo ha vinto una sola volta, all’esordio assoluto di Sarri sulla panchina azzurra, nel 2015. Poi 4 pareggi e 6 vittorie del Napoli. Al Mapei Stadium però il Napoli non vince da 4 anni: 2 vittorie nelle prime due sfide, poi una sconfitta e 2 pareggi. All’andata (e anche in Coppa Italia) il Napoli si è imposto con il punteggio di 2-0.

Sassuolo-Napoli: arbitro

Sarà Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo a dirigere l’incontro tra Sassuolo e Napoli. Il fischietto piemontese sarà assistito da Valeriani e Colarossi. Il quarto uomo sarà Illuzzi. Doveri e Preti invece si occuperanno del Var. Manganiello ha diretto il Sassuolo in 5 occasioni: 1 vittoria, 2 pari (l’ultimo contro il Genoa, a Genova, in questo campionato,) e 2 sconfitte. Solo due i precedenti tra Manganiello e il Napoli, entrambi favorevoli agli azzurri: 2 vittorie contro Frosinone (quest’anno) e Chievo (l’anno scorso).

Sassuolo-Napoli Streaming: dove vederla in tv

