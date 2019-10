Berardi ha iniziato bene la stagione col Sassuolo. In Italia nessuno calcia quanto lui da lontano, ha numeri da record

Se l’inizio di stagione del Sassuolo è stato problematico, Berardi sta invece facendo nel complesso bene. 5 gol e 2 assist per il talento calabrese.

Berardi svetta però in una statistica in particolare. E’ il calciatore che più di tutti in Italia conclude da fuori area. Su un totale di 5.4 conclusioni totali, ne effettua 3.9 da lontano.