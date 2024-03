Sassuolo, senti Obiang: «Ora sono al 100% per la salvezza»

Il giocatore del Sassuolo Obiang ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su quella che sarà la lotta salvezza dei neroverdi

Al 10° convegno del Centro Ricerche Mapei Sport, ha rilasciato qualche dichiarazione sul discorso salvezza il giocatore del Sassuolo Pedro Obiang.

«Le differenze nei vari campionati in cui ho giocato ci sono e si vedono. In Spagna si lavora tanto sulla tecnica, in Inghilterra sulla forza e in Italia si lavora davvero su tanti aspetti a 360° senza mai sottovalutare la tattica. Con la Mapei lavoro da tanti anni e anche grazie al loro supporto dopo l’ultimo infortunio sono rientrato al 100%»