Sassuolo, Odgaard in prestito per il ritorno da top: il motivo

Il Sassuolo manda in prestito Jens Odgaard: 188 centimetri di talento a cui i neroverdi non vogliono rinunciare. Il motivo

Il Sassuolo ha lasciato partire Jens Odgaard (qui i dettagli). Il prestito all’Heerenveen (in Olanda) servirà al gioiellino danese per trovare continuità e dimostrare tutto il suo talento. Con De Zerbi in questa stagione non è riuscito a ritagliarsi spazio: solo un quarto d’ora (l’esordio in Serie A) che lo ha lanciato in un grande palcoscenico.

Tuttavia, il Sassuolo crede nelle potenzialità di Odgaard e nei suoi 188 centimetri che in Primavera lo hanno reso immarcabile. Ad accorgersi di lui fu l’Inter che lo lanciò nella sue giovanili, dove segnò ben 7 reti in 18 partite. Con la Primavera dei neroverdi, invece, 2 centri in 4 presenze.