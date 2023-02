Sassuolo, Pinamonti vicino al rientro: le sue condizioni

Il Sassuolo e mister Dionisi potrebbero presto tornare a riabbracciare l’attaccante Andrea Pinamonti, ai box dopo l’infortunio muscolare subito

L’ex Empoli potrebbe rientrare tra i convocati già per la sfida contro l’Atalanta. Il suo recupero sta procedendo bene con il lavoro sul campo, ma per tornare a giocare deciderà Dionisi se rischiarlo a partita in corso o attendere la gara successiva per rimetterlo tra i titolari. Lo scrive la Gazzetta di Modena.