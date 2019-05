Sassuolo-Roma, cori dei tifosi per De Rossi: il capitano risponde! – FOTO

Al Mapei Stadium si gioca Sassuolo-Roma, ma per il pubblico ospite la partita va in secondo piano. I tifosi giallorossi hanno reso omaggio a Daniele De Rossi, che lascerà il club a fine stagione dopo il mancato rinnovo, con striscioni e cori.

Il capitano dalla panchina si è alzato in piedi per ringraziare l’affetto dei suoi sostenitori. Ecco le foto:

De nombreux tifosi de la Roma à Reggio-Emilia ce soir pour Sassuolo-Roma.

Banderoles et chants anti-Pallotta encore, tête de porc sur drapeau américain, banderoles et chants pro-De Rossi qui se lève du banc et les remercie. Climat serein. pic.twitter.com/6xzzjkyiOz

— Johann Crochet (@johanncrochet) May 18, 2019