L’Ascoli ha chiesto informazioni al Sassuolo per Gianluca Scamacca. L’attaccante potrebbe andare via per giocare di più

Il Sassuolo non ha ancora deciso il futuro di Gianluca Scamacca. L’attaccante classe ’99 potrebbe restare alla corte di De Zerbi ma le richieste non mancano.

Secondo Tuttomercatoweb, l’Ascoli non molla la presa per il giovane centravanti e continua a corteggiarlo. Il Sassuolo ci pensa: non è da escludere che vada in porto. Presto nuovi aggiornamenti.