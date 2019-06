Sassuolo, si lavora alla conferma di Rogerio: il punto

Il Sassuolo lavora per confermare Rogerio in maglia neroverde. Il terzino potrebbe rimanere alla corte di De Zerbi

Rogerio potrebbe proseguire la sua carriera in Italia, con la maglia del Sassuolo. Molto, come spiegato dall’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali a Sky Sport, dipenderà dalle offerte che arriveranno alla Juve.

Ecco le parole dell’a.d. neroverde: «Rogerio? Ha richieste in Italia e all’estero. Fares ci interessa ma la priorità è far rimanere Rogerio un giocatore del Sassuolo: se non ci saranno grandi offerte ce lo terremo stretto».