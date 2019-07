Sassuolo, Toljan: «Sono in un grande club. De Zerbi mi valorizzerà»

Sassuolo, Jeremy Toljan si presenta ai neroverdi. Ecco le sue prime parole in conferenza stampa

Jeremy Toljan si presenta al Sassuolo. Quest’oggi ha rilasciato le sue prime parole in conferenza stampa durante la presentazione: «Questo è un grande club per qualsiasi giocatore. Voglio imparare la lingua per essere parte integrante della squadra».

L’ex Borussia Dortmund ha poi proseguito: «Le mie caratteristiche? Ho giocato a destra e a sinistra, preferisco la destra ma posso fare entrambi i ruoli. De Zerbi? Ha un calcio molto interessante perché penso possa mettere in risalto le mie qualità».