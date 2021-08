Sassuolo-Vicenza 3-1: segnano Boga e Raspadori, vince Dionisi

Il Sassuolo batte in amichevole il Vicenza di Mimmo Di Carlo: vittoria per 3-1 per i neroverdi. In gol Boga e Raspadori

Il Sassuolo batte in amichevole il Vicenza per 3-1: buona prova per i neroverdi con un Boga in grande spolvero.

Sassuolo-Vicenza 3-1: risultato e tabellino

Reti: 7′ Haraslin (S), 24′ rig. Diaw (V), 51′ Boga (S), 53′ Raspadori (S)

SASSUOLO: Consigli (46′ Pegolo); Toljan (57′ Peluso), Ayhan (46′ Muldur, 85′ Paz), Ferrari, Kyriakopoulos (46′ Rogerio); Lopez, Frattesi (57′ Bourabia); Haraslin (46′ Boga), Traore (46′ Raspadori), Djuricic (71′ Oddei); Caputo (46′ Scamacca).

A disposizione: Satalino, Manzari.

All. Alessio Dionisi

VICENZA: Pizzignacco (46′ Grandi); Di Pardo (46′ Bruscagin), Calderoni (61′ Ierardi), Pontisso (61′ Zonta), Padella (46′ Pasini), Cappelletti (46′ Brosco), Proia (61′ Ongaro), Rigoni (85′ Sandon), Diaw (46′ Zarpellon), Giacomelli (61′ Longo), Lanzafame (61′ Dalmonte).

A disposizione: Gerardi.

All. Domenico Di Carlo