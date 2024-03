Sassuolo, Viti ci crede: «Possiamo salvarci. Su Ballardini...»

Il giocatore del Sassuolo Viti ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sulla salvezza da parte dei neroverdi. Le parole all’insegna dell’ottimismo

Ai microfoni di DAZN, il giocatore del Sassuolo Viti ha voluto parlare delle speranze salvezza dei neroverdi nonostante la sconfitta contro la Roma.

«Salvezza? Dipende tutto da noi. Ballardini ha portato entusiasmo, compattezza, una giusta atmosfera. La lotta salvezza è bella tosta quest’anno ma guardandoci oggi mi sento di dire che sono fiducioso perché abbiamo messo in difficoltà una squadra forte e non avrei firmato per un pareggio perché mi sentivo dal campo che potevamo fare e creare tanto»