Scaloni antipa le convocazioni per la prossima Coppa America. Tra i temi caldi le due punte dell’inter: Lautaro e Icardi

La prossima Coppa America partirà tra due mesi e tra le candidate alla vittoria c’è ovviamente l’Argentina di Scaloni. Le convocazioni del CT saranno ancora una volta oggetto di innumerevoli discussioni e scattano già alcune anticipazioni.

Ai microfoni di DirecTV, il CT argentino Lionel Scaloni ha parlato di Icardi e Lautaro Martinez: «Se Mauro verrà chiamato per la Coppa America? Dipenderà da lui e da quello che farà nelle partite che mancano da qui al termine della stagione. Lautaro l’ho già convocato in passato perché deve sentirsi valorizzato: farlo giocare è l’unico modo che ho per farlo».