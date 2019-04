Incidente per Lionel Scaloni, commissario tecnico dell’Argentina. Per fortuna nulla di grave per il c.t. argentino

Disavventura per Lionel Scaloni. Il commissario tecnico dell’Argentina è stato ricoverato d’urgenza questa mattina presso l’ospedale Son Espases a Maiorca dopo un incidente stradale. Lui, alla guida della sua bicicletta, è stato investito da un’automobile.

Il commissario tecnico, secondo quanto riferito da El Mundo, non è in pericolo di vita. Smentiti dunque i primi report che parlavano di condizioni gravi per il c.t. argentino. Dalle successive verifiche invece è emersa una situazione non grave per il commissario tecnico della Nazionale argentina. Presto nuovi aggiornamenti.