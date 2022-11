Scalvini corteggiato sul mercato, ma l’Atalanta si tutela: 35 milioni o niente

La società nerazzurra si tutela per quanto concerne Giorgio Scalvini: via dall’Atalanta solo per offerte tanto alte quanto giuste

Giorgio Scalvini sta disputando una grande stagione con l’Atalanta, e ovviamente gli interessamenti non mancano: un contesto assai normale visto che si è pur sempre in periodo mercato (nonostante si debba ancora sedersi sul tavolo delle trattative).

Atletico e Inter sono sul giocatore, ma non si può certamente parlare di cessione inevitabile. Il motivo sta dietro una semplice frase: pagare moneta, vedere cammello. L’Atalanta fa muro sul numero 42 nerazzurro vista l’assenza di offerte concrete. 35 milioni è la cifra richiesta dalla società orobica: niente prestiti, nessuna contropartita, nessun diritto di riscatto. La Dea non scende a patti con nessuno, tutelando in primis i suoi interessi: considerando che il ragazzo attualmente è concentrato su quello che si sta costruendo a Bergamo.