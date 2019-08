Scambio Biraghi Dalbert, c’è il sì del brasiliano: le novità

Si sblocca la trattativa per lo scambio tra Inter e Fiorentina che coinvolge Biraghi e Dalbert: ecco le ultime

Scambio Biraghi Dalbert: si avvicina la fumata bianca. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il difensore brasiliano ha detto sì alla Fiorentina.

Il giocatore, seduto in panchina per Inter-Lecce, potrà presto trasferirsi a Firenze. Le prossime ore saranno decisive per poter vedere Biraghi alla corte di Antonio Conte. Intanto, il tecnico nerazzurro vuole la vittoria all’esordio in Serie A con il club milanese.