Scambio Biraghi Dalbert: intesa tra il brasiliano e la Fiorentina. Le ultime

Scambio Biraghi Dalbet: intesa tra il brasiliano e la Fiorentina. Le ultime sulla trattativa tra i viola e l’Inter

Il calciomercato è quasi finito e si stanno chiudendo le ultime trattative, messe in piedi già da alcune settimane. Come quella tra Fiorentina e Inter per lo scambio Biraghi–Dalbert.

Secondo Sky Sport la chiusura sarebbe vicinissima: il terzino brasiliano avrebbe trovato l’accordo per l’ingaggio con la Fiorentina. Lo scambio sarebbe sulla base di due prestiti secchi: probabile arrivo, nelle rispettive nuove squadre, già in serata.