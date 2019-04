La Juventus pensa al futuro. Scambio Coutinho-Dybala con il Barcellona? Queste le voci che arrivano dall’estero

Juventus e Barcellona, grandi duellanti sul mercato per il baby Matthijs de Ligt, pensano a un clamoroso scambio di calciomercato. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dal Sud America, la Juve potrebbe cedere Paulo Dybala per arrivare a Philippe Coutinho, uno degli obiettivi di Fabio Paratici per la prossima stagione. Il centrocampista offensivo brasiliano, arrivato dal Liverpool per la modica cifra di 160 milioni di euro, non si è ambientato al meglio in blaugrana e nei giorni scorsi ha aperto le porte a un suo possibile addio al Barça, già in estate.

«Medito di lasciare il club, lo so che è una decisione difficile, ma può essere la migliore per la mia carriera» ha detto il giocatore sulle cui tracce ci sono Juventus, Psg e Manchester United. L’ex Inter dunque potrebbe diventare una importante pedina di scambio per il Barcellona. Scambio Coutinho-Dybala tra Barcellona e Juventus? Non è ancora detta l’ultima parola. I due club potrebbero parlarne nelle prossime settimane ma la notizia lanciata da alcuni colleghi sudamericani, almeno per il momento, non trova conferme in Italia. Juve e Barcellona riflettono: uno scambio tra Coutinho e Dybala sarebbe conveniente?