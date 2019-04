Lo scambio Dybala-Icardi tra Inter e Juventus torna in auge. I due club potrebbero parlarne molto presto: le ultimissime

Inter e Juventus lavorano per rinforzare le rispettive squadre in vista della prossima stagione. I due club potrebbero venirsi incontro per risolvere l’uno il problema dell’altra: entrambi i club sono alle prese con i problemi relativi a Paulo Dybala e a Mauro Icardi e per questo motivo non sembra essere tramontata l’idea di uno scambio Dybala-Icardi tra Juventus e Inter. Secondo Tuttosport, questa è la stagione peggiore della Joya da quando è a Torino e a Milano troverebbe una situazione ideale per lui. Inoltre, il possibile scambio di calciomercato, rappresenterebbe una soluzione ottimale per l’Inter, permettendo di non svalutare l’ex capitano.

Il numero 9 potrebbe giocare in coppia con Cristiano Ronaldo (la Juve ha però Mandzukic e Kean) ma ci sono dei dubbi in casa Juve sulla sua convivenza con Ronaldo: entrambi sono finalizzatori che catalizzano la manovra con il portoghese che predilige accanto a sé uno ‘alla Benzema’, un uomo che faccia il lavoro sporco per lui. La Juve però chiede 100 milioni di euro per il suo argentino, l’Inter, secondo il quotidiano torinese, non può andare oltre i 50-55 milioni per Maurito e i nerazzurri dovrebbero aggiungere anche del denaro contante per lo scambio. Situazioni che Inter e Juve valuteranno con attenzione.