Scambio Dzeko-Higuain: la proposta della Roma alla Juve

Scambio Dzeko-Higuain tra Juventus e Roma? E’ questa l’idea del club giallorosso che punta tutto sul Pipita per rilanciarsi

Niente riscatto per Gonzalo Higuain? Strana la vita, strana la storia del Pipita. L’argentino, osannato solo pochi mesi fa a Milano, è stato ceduto a gennaio al Chelsea. I Blues non sembrano intenzionati a puntare su di lui e il Pipita potrebbe fare nuovamente le valigie, cambiando per la terza volta maglia nel giro di dodici mesi. Higuain potrebbe seguire nuovamente Maurizio Sarri che potrebbe accettare la corte della Roma. Il club giallorosso vorrebbe puntare sul tecnico toscano che, a sua volta, vorrebbe continuare a lavorare con il Pipita. Per questo il club romanista starebbe pensando allo scambio Dzeko-Higuain.

Il centravanti bosniaco non rientra nei piani della Roma e andrà via a fine stagione. Secondo ilbianconero, la Roma ha proposto alla Juve uno scambio tra centravanti ma Edin non fa parte dei progetti bianconeri. La Juve ha chiesto 36 milioni di euro per la cessione dell’argentino, anche secondo una formula di prestito con riscatto come già successo con Chelsea e Milan. La Roma vorrebbe inserire il cartellino di Dzeko ma la Juve ha già chiuso le porte. Discorsi diversi invece nel caso di inserimenti di Manolas o Pellegrini, per non parlare di Zaniolo.