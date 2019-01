Torna in auge lo scambio Higuain-Morata. Milan e Chelsea a lavoro: il futuro delle due punte non è ancora scritto

Milan e Chelsea lavorano a stretto contatto per il futuro. I due club hanno ottimi rapporti, come testimoniato dal recente affare Bakayoko e a gennaio potrebbero allestire una nuova operazione. Il Chelsea teme il blocco del mercato e vuole cambiare centravanti. Alvaro Morata, in gol in Fa Cup, non ha convinto del tutto e potrebbe partire. Il calciatore spagnolo non ha mai dimenticato l’Italia dopo l’esperienza alla Juventus e potrebbe cambiare aria, accettando la destinazione Milan. Milan e Chelsea infatti lavorano ancora allo scambio Higuain–Morata.

Il Pipita rimane un pallino di Sarri che ne ha richiesto l’acquisto. Il centravanti argentino è stato cercato dai Blues anche in estate ma l’affare potrebbe concretizzarsi con qualche mese di ritardo, viste le frizioni con i rossoneri. Secondo Il Corriere dello Sport, Sarri insiste per avere Gonzalo Higuain e i contatti tra le due società sono ancora vivi. Lo scambio di centravanti può concretizzarsi nel corso del mercato di gennaio: Higuain lascerebbe il Milan per andare al Chelsea, con il benestare della Juventus, club proprietario del suo cartellino, e Alvaro Morata tornerebbe in Italia, accettando la proposta milanista.