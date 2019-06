Scambio Icardi-Dybala, il tormentone di calciomercato torna di moda

Inter e Juventus sono tornate a parlare del possibile scambio tra Icardi e Dybala. Si ragiona su una valutazione di 80 milioni

«C’erano due modi per motivare la squadra: uno era prendere Ronaldo, l’altro prendere Icardi e scatenare un casino incredibile». Vi ricordate queste parole di Fabio Paratici? Bene, Inter e Juventus si starebbero parlando per tramutare quelle frasi in fatti. Come spiega La Gazzetta dello Sport, infatti, lo scambio tra Icardi e Paulo Dybala è tornato di moda.

I lati positivi dello scambio, per entrambe le società, sono sempre gli stessi. All’Inter servono 40 milioni di plusvalenze entro il 30 di questo mese, la stessa Juventus cedendo Dybala sistemerebbe un po’ di conti. Valutando i due cartellini circa 80 milioni di euro, Inter e Juventus metterebbero a posto i conti, senza ipervalutare i cartellini.