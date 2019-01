Scambio Pezzella-Zukanovic: affare fatto tra Genoa e Udinese

Il Genoa e l’Udinese muovono il loro calciomercato. Scambio Pezzella-Zukanovic: affare in dirittura d’arrivo

Il calciomercato sta entrando sempre più nel vivo. Genoa e Udinese stanno per chiudere un nuovo affare di mercato che riguarda due difensori. Il club rossoblù ha bisogno di un esterno mancino tutta fascia in vista del possibile ritorno alla difesa a 4 tanto cara a Prandelli mentre l’Udinese ha bisogno di un difensore centrale mancino che sia in grado di ricoprire, all’occorrenza, il ruolo di terzino. Genoa e Udinese hanno unito le loro esigenze e hanno trovato la giusta soluzione: è in via di definizione lo scambio Pezzella–Zukanovic.

Secondo quanto riferito da Sky Sport, il Genoa sta per chiudere l’accordo per l’arrivo di di Giuseppe Pezzella, terzino sinistro classe 1997 di proprietà dell’Udinese. L’ex terzino mancino del Pescara ha collezionato solo 4 presenze in maglia bianconera fino a questo momento della stagione in Serie A e si trasferirà al Genoa con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro. Pronto a lasciare il Genoa invece Ervin Zukanovic. L’ex difensore del Chievo firmerà con l’Udinese a breve. Il difensore bosniaco, classe 1987, dovrebbe aggregarsi alla formazione allenata da Davide Nicola in prestito.