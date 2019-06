Scandalo Platini, l’ex presidente si congedò dalla Uefa nel 2016 assicurando sul suo conto: «Ho la coscienza tranquilla»

Sono ombre che si trascinano da tempo, quelle sul conto di Michel Platini. Accusato, nelle vesti di presidente della Uefa, di aver ricevuto dalla Fifa due milioni di franchi svizzeri come presunta tangente. Episodio che ha portato al suo arresto nel corso della mattinata.

Queste le parole con cui il dirigente transalpino si era congedato dalla Uefa nel 2016, dopo la squalifica di 4 anni inflitta dal Tas nei suoi confronti: «Voi dovete proseguire questa bella missione senza di me per dei motivi sui quali non voglio ritornare oggi. Ma la mia coscienza è tranquilla».