Scaroni annuncia: «Faremo il nuovo stadio con l’Inter»

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato durante la festa di Natale del settore giovanile rossonero del futuro dello stadio milanese

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato alla festa del settore giovanile dei rossoneri del futuro di San Siro. Il numero uno del club, ha le idee chiare in proposito: «Mi piace vedere questo gruppo di ragazzi, è una cosa fantastica, chissà quanti di voi diventeranno i futuri Donnarumma e Cutrone. Alcuni lo diventeranno, ma tutti di voi diventerete uomini e donne migliori. Il presidente rappresenta l’azionista, chi ha investito i soldi, si occupa di temi di rilievo sulla squadra, mi occupo del nuovo stadio del Milan. Pensiamo di farlo insieme all’Inter. Mi riservo il ruolo di aiutare Gazidis ad ambientarsi, vedere questo gruppo di giovani lo rincuora tantissimo».

Sul momento, non facile vissuto dal Diavolo, Scaroni prova a riportare il sereno e fissa l’obiettivo minimo per la stagione: «Stiamo andando un po’ così così ma siamo quarti, abbiamo bisogno che il Milan torni in Champions. Dobbiamo cercare di restare quarti, questo è l’importante».