Scaroni: «Per i nostri tifosi San Siro è casa. Muro delle vittorie? Ecco cosa faremo»

Scaroni, presidente del Milan, ha detto la sua sui progetti presentati per la costruzione del nuovo San Siro

Anche il presidente del Milan Paolo Scaroni ha fatto la sua analisi sui progetti presentati questa mattina per il nuovo stadio delle milanesi.

SALA – «Il sindaco Sala è stato informato di tutti i nostri progressi. La sua assenza oggi è stata motivata da Sala stesso che ha preferito studiare i progetti con calma. Una scelta saggia».

SONDAGGI – «Oggi San Siro lo riempi se giochi big match altrimenti è quasi sempre semi vuoto. E chi vuole uno stadio vuoto? Nessuno. Dall’altro lato però non puoi farlo troppo piccolo perché non riusciresti a modulare l’offerta. I sondaggi noi li facciamo con i nostri abbonati ma non solo. Per loro (gli abbonati) San Siro è casa ma per quanto riguarda il muro delle vittorie non abbiamo ancora stabilito il da farsi. Se non sarà un muro sarà una sala trofei».

MURO DELLE VITTORIE – «Il muro delle vittorie è una parete all’entrata di San Siro che raccoglie la raffigurazione stilizzata delle vittorie nazionali e internazionali di Milan e Inter nella storia. Tutto quello che verrà costruito lì sarà sempre di proprietà del comune. Noi avremo una concessione, pensiamo di 90 anni, sulle strutture che andremo a costruire in quel terreno comunale».