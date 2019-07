Lionel Messi si è aggiudicato le ultime 3 edizioni del trofeo: chi succederà all’argentino laureandosi Scarpa d’Oro 2019/2020? La classifica aggiornata

Il fuoriclasse del Barcellona, Lionel Messi, ha vinto il premio Scarpa d’Oro per ben 6 volte, di cui 3 consecutive nelle ultime 3 stagioni ed è sicuramente uno dei grandi favoriti per aggiudicarsi anche la Scarpa d’Oro 2019/2020. In attesa che i grandi campionati europei prendano il via ad agosto, in diversi campionati minori del Nord e Centro Europa la nuova stagione è già iniziata e i bomber locali si stanno già sfidando a suon di goal, sognando magari un exploit a sorpresa, come è del resto accaduto diverse volte nel passato.

La Scarpa d’Oro fu istituita dalla rivista francese France Football a partire dalla stagione 1967-68 come premio per il miglior realizzatore in assoluto dei campionati nazionali europei. Decaduto dopo il 1991, fu reintrodotto dal 1996-97 con nuovi criteri di assegnazione. L’attuale regolamento prevede che ogni rete segnata venga moltiplicata per un coefficente che varia a seconda del campionato in cui viene realizzata:

2 per le Nazioni classificate dal 1° al 5° posto nel Ranking UEFA

1,5 per le Nazioni classificate dal 6° al 22° posto nel Ranking UEFA

1 punto per i campionati di tutte le altre Nazioni europee

Scarpa d’Oro 2019/2020: la classifica aggiornata

Erik SORGA (Estonia), Flora Tallin (Estonia), 17 goal, 17 punti (coefficente: 1) Alassana JATTA (Gambia), Paide Linnameeskond (Estonia), 12 goal, 12 punti (coefficente: 1) Tomislav KIS (Croazia), Zalgiris Vilnius (Lituania), 11 goal, 11 punti (coefficente: 1) Patrick HOBAN (Repubblica d’Irlanda), Dundalk (Repubblica d’Irlanda), 11 goal, 11 punti (coefficente: 1) Vitaliy KVASHUK (Ucraina), FC Gomel (Bielorussia), 7 goal, 10.5 punti (coefficente: 1.5) Dzjanis LAPTEV (Bielorussia), Dynamo Brest (Bielorussia), 7 goal, 10.5 punti (coefficente: 10.5)

* dati aggiornati al 29 giugno 2019

Albo d’Oro

1967/1968: Eusebio (Portogallo, Benfica), 42 goal;

(Portogallo, Benfica), 42 goal; 1968/1969: Petar Jekov (Bulgaria, CSKA Sofia), 36 goal;

(Bulgaria, CSKA Sofia), 36 goal; 1969/1970: Gerg Müller (Germania Ovest, Bayern Monaco), 38 goal;

(Germania Ovest, Bayern Monaco), 38 goal; 1970/1971: Josip Skoblar (Jugoslavia, Olympique Marsiglia), 44 goal;

(Jugoslavia, Olympique Marsiglia), 44 goal; 1971/1972: Gerd Müller (Germania Ovest, Bayern Monaco), 40 goal;

(Germania Ovest, Bayern Monaco), 40 goal; 1972/1973: Eusebio (Portogallo, Benfica), 40 goal;

(Portogallo, Benfica), 40 goal; 1973/1974: Héctor Yazalde (Argentina, Sporting), 46 goal;

(Argentina, Sporting), 46 goal; 1974/1975: Dudu Georgescu (Romania, Dinamo Bucarest), 33 goal;

(Romania, Dinamo Bucarest), 33 goal; 1975/1976: Sotiris Kaiafas (Cipro, Omonia Nicosia), 39 goal;

(Cipro, Omonia Nicosia), 39 goal; 1976/1977: Dudu Georgescu (Romania, Dinamo Bucarest), 47 goal;

(Romania, Dinamo Bucarest), 47 goal; 1977/1978: Hans Krankl (Austria, Rapid Vienna), 41 goal;

(Austria, Rapid Vienna), 41 goal; 1978/1979: Kees Kist (Olanda, AZ 67), 34 goal;

(Olanda, AZ 67), 34 goal; 1979/1980: Erwin Vandenbergh (Belgio, Lierse), 39 goal;

(Belgio, Lierse), 39 goal; 1980/1981: Georgi Slavkov (Bulgaria, Trakia Plovdiv), 31 goal;

(Bulgaria, Trakia Plovdiv), 31 goal; 1981/1982: Wim Kieft (Olanda, Ajax), 32 goal;

(Olanda, Ajax), 32 goal; 1982/1983: Fernando Gomes (Portogallo, Porto), 36 goal;

(Portogallo, Porto), 36 goal; 1983/1984: Ian Rush (Galles, Liverpool), 32 reti;

(Galles, Liverpool), 32 reti; 1984/1985: Fernando Gomes (Portogallo, Porto), 39 goal;

(Portogallo, Porto), 39 goal; 1985/1986: Marco Van Basten (Olanda, Ajax), 37 goal;

(Olanda, Ajax), 37 goal; 1986/1987: Toni Polster (Austria, Austria Vienna), 39 goal*;

(Austria, Austria Vienna), 39 goal*; 1987/1988: Tanju Colak (Turchia, Galatasaray), 39 goal;

(Turchia, Galatasaray), 39 goal; 1988/1989: Dorin Mateut (Romania, Dinamo Bucarest), 43 goal;

(Romania, Dinamo Bucarest), 43 goal; 1989/1990: Hugo Sanchez (Messico, Real Madrid) e Hristo Stoichkov (Bulgaria, CSKA Sofia) 38 goal;

(Messico, Real Madrid) e Hristo Stoichkov (Bulgaria, CSKA Sofia) 38 goal; 1990/1991: Darko Pancev (Jugoslavia, Stella Rossa), 34 goal;

(Jugoslavia, Stella Rossa), 34 goal; 1991/1992: Ally McCoist (Scozia, Rangers Glasgow), 34 goal (premio non assegnato);

(Scozia, Rangers Glasgow), 34 goal (premio non assegnato); 1992/1993: Ally McCoist (Scozia, Rangers Glasgow), 34 goal (premio non assegnato);

(Scozia, Rangers Glasgow), 34 goal (premio non assegnato); 1993/1994: David Taylor (Galles, Porthmadog), 43 goal (premio non assegnato);

(Galles, Porthmadog), 43 goal (premio non assegnato); 1994/1995: Arsen Avetisyan (Armenia, Homenetmen), 39 goal (premio non assegnato);

(Armenia, Homenetmen), 39 goal (premio non assegnato); 1995/1996: Zvlad Endeladze (Georgia, Margveti), 40 goal (premio non assegnato);

(Georgia, Margveti), 40 goal (premio non assegnato); 1996/1997: Ronaldo Luiz Nazario Da Lima (Brasile, Barcellona), 34 goal, 68 punti;

(Brasile, Barcellona), 34 goal, 68 punti; 1997/1998: Nikos Machlas (Grecia, Vitesse), 34 goal, 68 punti;

(Grecia, Vitesse), 34 goal, 68 punti; 1998/1999: Mario Jardel (Brasile, Porto), 36 goal, 54 punti;

(Brasile, Porto), 36 goal, 54 punti; 1999/2000: Kevin Phillips (Inghilterra, Sunderland), 30 goal, 60 punti;

(Inghilterra, Sunderland), 30 goal, 60 punti; 2000/2001: Henrik Larsson (Svezia, Celtic Glasgow) 35 goal, 52.5 punti;

(Svezia, Celtic Glasgow) 35 goal, 52.5 punti; 2001/2002: Mario Jardel (Brasile, Sporting), 42 goal, 63 punti;

(Brasile, Sporting), 42 goal, 63 punti; 2002/2003: Roy Makaay (Olanda, Deportivo La Coruña), 29 goal, 58 punti;

(Olanda, Deportivo La Coruña), 29 goal, 58 punti; 2003/2004: Thierry Henry (Francia, Arsenal), 30 goal, 60 punti;

(Francia, Arsenal), 30 goal, 60 punti; 2004/2005: Thierry Henry (Francia, Arsenal) e Diego Forlan (Uruguay, Villarreal), 25 goal, 50 punti;

(Francia, Arsenal) e (Uruguay, Villarreal), 25 goal, 50 punti; 2005/2006: Luca Toni (Italia, Fiorentina), 31 goal, 62 punti;

(Italia, Fiorentina), 31 goal, 62 punti; 2006/2007: Francesco Totti (Italia, Roma), 26 goal, 52 punti;

(Italia, Roma), 26 goal, 52 punti; 2007/2008: Cristiano Ronaldo (Portogallo, Manchester United), 31 goal, 62 punti;

(Portogallo, Manchester United), 31 goal, 62 punti; 2008/2008: Diego Forlan (Uruguay, Atletico Madrid), 32 goal, 64 punti;

(Uruguay, Atletico Madrid), 32 goal, 64 punti; 2009/2010: Lionel Messi (Argentina, Barcellona), 34 goal, 68 punti;

(Argentina, Barcellona), 34 goal, 68 punti; 2010/2011: Cristiano Ronaldo (Portogallo, Manchester United), 40 goal, 80 punti;

(Portogallo, Manchester United), 40 goal, 80 punti; 2011/2012: Lionel Messi (Argentina, Barcellona), 50 goal, 100 punti;

(Argentina, Barcellona), 50 goal, 100 punti; 2012/2013: Lionel Messi (Argentina, Barcellona), 46 goal, 92 punti;

(Argentina, Barcellona), 46 goal, 92 punti; 2013/2014: Cristiano Ronaldo (Portogallo, Real Madrid) e Luis Suarez (Uruguay, Liverpool), 31 goal, 62 punti;

(Portogallo, Real Madrid) e (Uruguay, Liverpool), 31 goal, 62 punti; 2014/2015: Cristiano Ronaldo (Portogallo, Real Madrid), 48 goal, 96 punti;

(Portogallo, Real Madrid), 48 goal, 96 punti; 2015/2016: Luis Suarez (Uruguay, Barcellona), 40 goal, 80 punti;

(Uruguay, Barcellona), 40 goal, 80 punti; 2016/2017: Lionel Messi (Argentina, Barcellona), 37 goal, 74 punti;

(Argentina, Barcellona), 37 goal, 74 punti; 2017/2018: Lionel Messi (Argentina, Barcellona), 35 goal, 68 punti;

(Argentina, Barcellona), 35 goal, 68 punti; 2018/2019: Lionel Messi (Argentina, Barcellona), 36 goal, 72 punti;

*Il trofeo venne inizialmente assegnato a Rodion Camataru, che segnò 44 goal con la Dinamo Bucarest, ma lo stesso fu squalificato per alcune partite truccate nel campionato rumeno dal regime di Ciausescu.

Plurivincitori della Scarpa d’Oro

Fra i plurivincitori della Scarpa d’Oro domina il campione argentino Lionel Messi, che dal 2010 al 2019 ha vinto il trofeo per ben 6 volte. Dietro di lui il rivale di sempre, il portoghese Cristiano Ronaldo, trionfatore in 4 edizione.