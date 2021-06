Repubblica Ceca, segna solo Schick: il record e un precedente

Patrick Schick a segno anche nel primo tempo della gara con la Croazia. Come lui solo un altro giocatore della Repubblica Ceca

Patrik Schick ha sbloccato anche la gara con la Croazia pochi minuti fa. Il centravanti della Repubblica Ceca è attualmente il capocannoniere di Euro 2020 con tre gol realizzati in una partita e mezza.

Schick fin qui è decisivo per il primato nel girone dei cechi. Come riporta OptaPaolo l’ultimo giocatore di questa squadra a riuscire a segnare lo stesso numero di gol in una grande competizione internazionale era stato l’idolo Milan Baros ad EURO 2004.