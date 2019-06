Schick-Giampaolo ecco perchè il binomio funziona: i numeri – VIDEO

Patrick Schick ha vissuto la sua migliore stagione con la Sampdoria sotto gli ordini di Giampaolo: ecco perchè è l’acquisto giusto per il Milan

Patrick Schick è un pallino di Giampaolo. Il decollo in Italia del giovane attaccante è avvenuto proprio con l’allenatore abruzzese nel 2016-17: undici gol in trentadue presenze, più del doppio di quelli realizzati in due stagioni alla Roma, dove la sua posizione ora è in bilico.

Rilanciarlo in rossonero sarebbe una sfida intrigante per Giampaolo che vorrebbe fosse proprio l’attuale attaccante della Roma il primo rinforzo per il reparto avanzato del Milan. E i numeri gli danno ragione.