Schick Roma: ecco il futuro dell’attaccante giallorosso, dato sul piede di partenza dopo la scorsa stagione

Le prime due stagioni di Patrick Schick con la maglia della Roma non sono state per nulla esaltanti: i lampi di classe visti alla Sampdoria non hanno trovato seguito con la maglia giallorossa.

Si era parlato di una probabile cessione, ma Schick potrebbe rimanere per giocarsi le sue carte. A riportarlo è Angelo Mangiante di Sky Sport, il quale disegna un futuro da subentrante per il ceco, nel caso in cui arrivasse Higuain.