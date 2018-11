Ehi Patrik, sei davvero Schick?

Edin Dzeko è finito ko e potrebbe star fuori un mese. La Roma punta tutto su Schick che dovrà dimostrare il suo reale valore

La grande occasione arriva per tutti, prima o poi. Ora è arrivata per PatrikSchick. L’attaccante della Roma dovrà dimostrare il suo reale valore da qui alla fine del mese di dicembre. I giallorossi affronteranno delle sfide importanti e il ceco guiderà l’attacco giallorosso, complice l’infortunio di EdinDzeko che lo costringerà a stare fermo per 20-30 giorni. L’attaccante bosniaco potrebbe rientrare il 22 con la Juve ma, in caso di ottime prestazioni di Patrik, potrebbe anche recuperare con calma per evitare fastidiose ricadute.

Sono 26 partite giocate da Schick nella scorsa stagione con la Roma, tra campionato e coppe. Per lui anche tre reti, una al Torino in Coppa Italia e due in campionato, a Spal e Chievo. In questa annata l’attaccante ex Samp è sceso in campo 11 volte trovando un solo gol, contro la Sampdoria, per un totale di 505 minuti. Ora l’attaccante ceco avrà la grande occasione. Pagato 42 milioni (record di spesa per la Roma), Patrik è stato sin qui un oggetto misterioso. Ora Di Francesco gli chiede i gol e le giocate decisive. Per Schick è quindi arrivato il momento di provare a prendersi la Roma.