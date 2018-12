Schick torna alla Samp? Il giocatore ha accettato, ora tocca alla Roma

La Sampdoria ha convinto Schick a tornare a Genova: adesso va trovata l’intesa con la Roma

Roma e Samp ci pensano. Ci studiano su. Valutano se è il caso di imbastire una trattativa che potrebbe accontentare in primis i giocatori coinvolti e poi le due società. L’idea della Samp è stata quella di proporre uno scambio di prestiti fra Schick e Kownacki, al fine di riabbracciare il ceco che, lontano da Genova, non ha mai brillato come nei dodici mesi vissuti all’ombra della Lanterna. Percorso inverso dovrebbe fare invece Kownacki, relegato ad ultima scelta in attacco da Marco Giampaolo e propenso ad accettare una partenza per ritrovare con più costanza il campo.

