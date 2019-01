La Roma pensa al mercato. Nel mirino dei giallorossi Morgan Schnei­derlin e Ismaila Sarr. Le ultimissime notizie

La Roma cerca un centrocampista sul mercato. Tanti i nomi sul taccuino del direttore sportivo Monchi, l’ultima idea porta a Morgan Schnei­derlin, mediano francese (ma di origine tedesca), con una passato anche in nazionale (15 apparizioni) e nel Manchester United, ma che in questa stagione nell’Everton ha accumulato 9 presenze. Il giocatore avrebbe chiesto la cessione e secondo le ultime indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, la Roma avrebbe effettuato un sondaggio. La Roma cerca un centrocampista per sopperire all’assenza di Daniele De Rossi (il capitano ha dato segnali di miglioramento ma il club non vuole rischiare) e il mediano ex United potrebbe fare al caso di Di Francesco.

Nel mirino della Roma anche Ismaila Sarr, 20 anni, senegalese del Ren­nes. Da esterno d’attacco fino­ra ha messo a segno 9 gol in 25 partite ed è per questo che il suo cartellino si aggira intorno ai 20 milioni. Sul giocatore però ci sono anche Inter e Arsenal. Il giocatore piace ma l’operazione sembra essere maggiormente finalizzata per l’estate che per l’estate. I giallorossi nel frattempo cercano nuovi acquirenti per Karsdorp, che oggi potrebbe avere una chance in Coppa Italia, per Coric e per Marcano ma al momento nessuna delle offerte soddisfa la società e i giocatori.