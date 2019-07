Schouten Bologna: come gioca il talento olandese

Jerdy Schouten è un nuovo giocatore del Bologna. Caratteristiche tecniche del classe 1997 olandese

Il Bologna vuole fare sul serio per la prossima stagione, Jerdy Schouten è uno dei primi colpi di mercato. Il talento olandese, reduce da un’ottima stagione con l’Excelsior, è un giocatore pulito tecnicamente, molto mobile (aiuta lo sviluppo della manovra) e con grande sensibilità negli inserimenti senza palla.

Può giocare tanto come mezz’ala quanto come rifinitore nel 4231 alle spalle di una punta. Ha infatti ottime doti in fase di rifinitura (5 assist nell’ultima stagione). Deve migliorare nella precisione sottoporta, segna infatti molto poco.