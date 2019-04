Sconcerti critico: «Inter, Milan e Roma non sono mai state da scudetto»

Sconcerti analizza la squadra nerazzurra: «L’Inter è la meno peggio, ma questo è il suo massimo. La squadra non ha personalità»

Mario Sconcerti ha analizzato sulle colonne del Corriere della Sera la situazione di grande difficoltà che stanno vivendo Inter, Milan e Roma: «Hanno adesso una certezza: non sono mai state da scudetto. La proiezione dei loro punti attuali arriva al massimo a 69. Pochissimi. La Juve ha fatto tanto ma le sarebbe bastato molto meno. Erano squadre sbagliate i suoi avversari».

Sull’Inter: «La meno peggio è l’Inter, ma questa piccola vita in più è il suo massimo. La squadra non ha personalità, tutti i giocatori sono splendidi numeri due. La lunga storia di Icardi nasce e prosegue per questo, per mancanza comune di leadership, per dispetti comuni. L’Inter ha un vantaggio su Milan e Roma, ha un presidente straniero ma presente».

Sul Milan: «Il Milan esiste ma non ha facce. È quasi ridicolo fare di Gattuso il problema del Milan, nascondere una grande società dietro un tecnico giovane che sta ottenendo il miglior risultato dal terzo posto di Allegri».

Sulla Roma: «La Roma è una squadra spezzata. Ha grandi giocatori vecchi (De Rossi e Dzeko) e tanti giocatori giovani trattati già da vecchi. Non c’è stata fusione. Ma anche lì è un bel giro. Presidente a Boston, primo consigliere a Londra, tre dirigenti a Roma che fatalmente cercano spazio, un allenatore solo «contro» venti giocatori. È una sorpresa che non funzioni?».