Sconcerti: «Nuovo allenatore Juventus? Sarà una corsa a due»

Sconcerti e la panchina della Juventus: sono due i profili più quotati per diventare il nuovo allenatore bianconero

L’opinionista Mario Sconcerti ha fatto alcune previsioni per capire chi sarà il nuovo allenatore della Juventus per Calciomercato.com.

Ecco le sue parole:«Penso che se mandi via Allegri significa che vuoi cambiare modo di giocare. Il mio ragionamento è questo: io non perdo Allegri per prendere Inzaghi. Lui è un ottimo allenatore, ma nessuno cambierebbe Allegri per Inzaghi. Da Pochettino a Sarri, penso vadano in quella direzione».