Scontri prima di Lecce-Pescara. Molti contusi, due feriti gravi

Prima della gara di serie B Lecce-Pescara, gravi scontri tra le due tifoserie. Preso di mira un pullman di tifosi pescaresi.

Dopo gli scontri della partita di andata, anche stasera nel pre-gara del posticipo Lecce-Pescara, le tifoserie sono entrate in contatto e ci sono stati duri scontri. Un pullman di tifosi del Pescara diretto allo stadio di via Del Mare è stato bloccato e preso a sassate. Si è arrivati addirittura a bloccare il traffico, visti gli scontri sulla strada statale 613, sulla corsia in direzione Lecce all’altezza di Squinzano.

Sarebbero due i feriti piuttosto gravi, tra i 160 tifosi del Pescara che avevano deciso di seguire la gara del Via del Mare. Durante gli scontri oltre a qualche contuso, si registrano anche auto danneggiate e pullman fermi.

Pensare che anche nella gara di andata c’erano stati episodi di violenza; i tifosi del Pescara avevano infatti teso un’imboscata alla carovana di tifosi giallorossi, all’altezza di Francavilla. Ma l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, non ha disposto restrizioni per la gara di ritorno.