Il Celtic alza al cielo anche la Scottish Cup: vince per 2-1 contro gli Hearts. Si avvera l’impensabile: è uno storico treble treble

Il Celtic vince anche la Coppa di Scozia (per 2-1 contro gli Hearts) e infila per la terza volta consecutiva uno storico treble domestico. La squadra di Glasgow aveva già vinto la Scottish League con 9 punti di distacco sui rivali del Rangers e si era aggiudicata anche la Scottish League Cup battendo l’Abeerdeen 1-0 nella finale disputata il 2 dicembre 2018.

Ed è anche la terza volta consecutiva che il Celtic compie quest’impresa: non è mai successo infatti che una squadra scozzese riuscisse in un treble per tre volte consecutive.