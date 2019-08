Scudetto 2006, la Corte Figc rigetta il ricorso della Juve: la delibera 

Scudetto 2006, la Corte Federale d’Appello della Figc ha respinto il ricorso della Juve: il testo della delibera

«La Corte Federale d’Appello, riunita in data odierna, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo della Juventus avverso la reiezione dell’istanza di sospensione e la declaratoria dell’inammissibilità del ricorso promosso dalla reclamante ex artt. 43 bis C.G.S. e 31 C.G.S. CONI (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 5/TFN del 16.7.2019)».

Con questa nota pubblicata sul sito della Figc, si evince come la Corte Figc abbia respinto il ricorso della Juve contro “la reiezione dell’istanza di sospensione e la declaratoria dell’inammissibilità”. La Juve si era rivolta al giudice di primo grado per ottenere l’annullamento della delibera con cui il Consiglio Federale della Figc aveva dichiarato nel 2011 la mancanza di presupposti per la revoca dello Scudetto 2006.