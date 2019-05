Scudetto 2006, altra sconfitta per la Juve: «Inammissibile il ricorso»

Inter vs Juve capitolo ∞. Era attesa in serata la sentenza da parte del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni, presieduto da Franco Frattini, sul ricorso presentato dai bianconeri per lo scudetto del 2006. Ebbene, il massimo organo del Coni ha dichiarato inammissibile il ricorso della Juventus, mettendo la parola fine sulla querelle. Il Collegio ha inoltre condannato i bianconeri al pagamento delle spese in favore del Coni e ha disposto l’integrale compensazione delle spese nei confronti delle altre parti.