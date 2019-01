Simone Scuffet lascia l’Udinese. Il portiere ha trovato un accordo con il Kasimpasa, club della Super Lig turca

L’Udinese saluta Simone Scuffet. Il portiere classe ’96, chiuso da Musso, ha deciso di lasciare il club friulano. Il portiere, in campo per le prime 9 gare stagionali in Serie A e successivamente sostituito tra i pali da Musso, firmerà un nuovo contratto con il Kasimpasa, club della Super Lig turca. Il club turco ha dato delle rassicurazioni sull’impiego del portiere che sarà il titolare della formazione della Super Lig. Come riferito da Sky Sport, i due club sono allo scambio dei documenti. Operazione definita. Il portiere è pronto a iniziare la sua prima esperienza all’estero. Alcuni anni fa fu vicinissimo all’Atletico Madrid ma il trasferimento fu bloccato dalla famiglia. Ora il Kasimpasa.