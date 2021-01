Sebastiano Rossi: «Ibra e Lukaku dovevano essere espulsi»

Sebastiano Rossi ha rilasciato una lunga dichiarazione toccando diversi punti sul tema scontro Ibra-Lukaku, le sue parole

Sebastiano Rossi ha rilasciato una breve dichiarazione ai microfoni della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, le sue parole.

Ibra-Lukaku – «Devo ammettere che non è stato un bello spettacolo. Può capitare di mandarsi a quel paese qualche volta sul campo ma poi tutto rimane lì. Secondo Valeri ha delle responsabilità. A mio avviso doveva immediatamente ammonire i giocatori, invece lasciando correre la situazione è degenerata. A quel punto li avrei espulsi».

Sulla frasi di Ibrahimovic – «Non entro in merito a ciò che si sono detti ma posso solo dire che Zlatan voleva solo difendere il proprio capitano, Romagnoli, l’avrei fatto anche io. Ibra resta un punto di riferimento di tutto il gruppo».

Sull’effetto post derby – «L’Inter ha meritato di passare il turno. Forse a livello individuale è superiore ma il Milan ha la spinta dei giovani e gioca molto bene. I rossoneri, ora, sono una società solida. Ibra ne ha passate tante, cambia poco per lui questo fatto, stessa cosa vale per il Diavolo. Siamo usciti dalla Coppa Italia ma in campionato tutto può succedere, siamo primi!».