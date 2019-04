Si giocano le semifinali di Coppa Italia femminile. Milan e Roma eliminate. Il 27 aprile si giocherà Juvenuts-Fiorentina

Il lunch match tra Milan e Juventus ci ha svelato il nome della prima finalista di questa edizione di Coppa Italia femminile. Un pareggio per 1-1 a Torino non basta alle rossonere per superare il turno. All’andata finì 1-2 per la Juventus.

In campo alle 15, invece, Roma e Fiorentina. All’andata finì 1-1 nella capitale. Il ritorno a Firenze ha visto le viola archiviare il discorso qualificazione senza troppi problemi. La Fiorentina trionfa per 2-0 e andrà a giocarsi il tutto per tutto contro la Juvenuts. La finale di Coppa Italia femminile tra Juventus e Fiorentina si giocherà il 27 aprile.