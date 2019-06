Sensi Inter, manca solo l’ufficialità: ecco il giorno previsto per la firma

Manca solo la firma per ufficializzare il colpo Sensi: ecco quando è previsto l’incontro con l’Inter per completare il trasferimento

Comincia il countdown per Sensi: l’Inter ha in pugno il giocatore. Il giorno della firma del contratto e della conseguente ufficialità del trasferimento dovrebbe essere martedì, come riporta Gianlucadimarzio.com.

Oggi ci sono stati ulteriori contatti tra l’entourage del centrocampista del Sassuolo e l’Inter per definire i dettagli contrattuali e l’ingaggio. Non ci sono dubbi, ormai: Sensi sarà nerazzurro.